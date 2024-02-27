Созин: с такой стоимостью Угальде в «Спартаке» должен забивать сильно больше Чалова в ЦСКА

Бывший член комитета РФС по этике Андрей Созин высказался о новичке «Спартака» Манфреде Угальде. По его мнению, с трансферной стоимостью в € 13 млн Угальде должен забивать больше форварда ЦСКА Фёдора Чалова, который может уехать в Европу за € 6-8 млн.

«Угальде взяли за € 13 млн. И если мы посмотрим на ценники российских игроков, то будет неприятное удивление. Например, Чалов хочет уйти в Европу то ли за 6, то ли за 8 миллионов. В любом случае – за сумму гораздо меньшую, чем «Спартак» взял Угальде. Значит, с такой трансферной стоимостью Угальде и забивать должен сильно больше Чалова. Если так произойдёт – это трансферная победа. Но я что-то сомневаюсь, что будет именно так», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».