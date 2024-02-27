Келлвен: интенсивность тренировок в ЦСКА гораздо выше, чем в сборной Бразилии

Защитник ЦСКА Келлвен сравнил интенсивность тренировок в московском клубе и в сборной Бразилии.

«В сборной всё чуть по-другому. Там мы такой серьёзной физической работы не проводим, больше работаем с мячом. Интенсивность в ЦСКА гораздо выше, мы больше делаем силовых упражнений. В целом работа очень полезная и похожая на ту, которую мы проводим в Бразилии», — приводит слова Келлвена издание «РБ Спорт».

Келлвену 23 года, за ЦСКА бразилец выступает с сентября 2023-го. В нынешнем сезоне футболист провёл 16 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал четыре результативные передачи. Действующий контракт защитника с ЦСКА рассчитан до конца июня 2028 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Келлвена в € 7 млн. Отметим, что ЦСКА завершил первый круг Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 на восьмом месте в турнирной таблице. Армейцы набрали 28 очков по результатам 18 проведённых встреч.