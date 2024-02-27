Игрок «Спартака» Игнатов: опыт Амарала и игроки, которых он дал футболу, говорят за себя

Полузащитник московского «Спартака» Михаил Игнатов поделился впечатлениями от нового спортивного директора красно-белых Томаша Амарала. Напомним, португалец занял должность спортивного директора москвичей с 1 января 2024 года. Ранее специалист работал на посту ведущего скаута лиссабонской «Бенфики».

«Его опыт и игроки, которых он показал футболу, говорят за себя. Квалифицированный специалист. Как человек он очень спокойный, наблюдательный. Думаю, что это как раз то, что и нужно в его работе.

Томаш очень помогает нам. Я немного пообщался с ним, и он сказал мне: «Если что, обращайся. Я всегда готов тебе помочь». Думаю, что так он провёл персональные беседы с каждым футболистом. Это очень важно, потому что необходим взгляд со стороны, чтобы улучшить какие‑то аспекты своей игры. Да и в принципе игрокам важно, когда с ними разговаривают», — приводит слова Игнатова «Матч ТВ».

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Гильермо Абаскаля набрала 30 очков за 18 матчей. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар», у которого 38 очков. В первом туре после возобновления сезона «Спартак» на выезде встретится с «Зенитом». Игра пройдёт 2 марта.