Созин: ЦСКА взял Файзуллаева за 37 копеек – им понравилось. Теперь ищут игроков за 25

Бывший член комитета РФС по этике Андрей Созин высказался о трансферной политике московского ПФК ЦСКА, который подписывает молодых футболистов.

«ЦСКА явно очень понравилась ситуация с переходов Файзуллаева. Взяли Аббоса за 37 копеек – теперь ищут ребят за 25. Дай бог, чтобы у новых молодых ребят всё получилось, но мне всё-таки кажется, что Аббос такой один. Тем более сейчас клуб взял ребят из дальних стран – Алжира и Ирана. Как они здесь адоптируются – большой вопрос.

Другой момент, что два перехода «на вырост» кажутся не тем, что необходимо ЦСКА. Осенью все постоянно говорили: не хватает обоймы. Значит, эту проблему в ЦСКА признают. Но берут Мусаева из «Балтики» и двух ребят на будущее. Это поможет обойме команды? Раз там так считают, то хотелось бы, чтобы весной разговоров про короткую скамейку не было – потому что эту ситуацию зимой можно было исправить», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».