Агент новичка ЦСКА Айссауи рассказал об адаптации алжирца в команде

Футбольный агент Анисс Беншабан, который представляет интересы полузащитника московского ЦСКА Сида Ахмеда Айссауи, рассказал об адаптации алжирца в российской команде.

«У Айссауи в ЦСКА всё хорошо. Он адаптируется, шаг за шагом он работает и очень счастлив быть в такой большой команде.

Проблем с языком особо нет. Много людей в команде говорит на французском языке, к тому же в ЦСКА есть сотрудник, который помогает ему с переводом на французский. У Сида Ахмеда хорошие отношения со всей командой, но могу сказать, что лучше всех он общается с Файзуллаевым, Мендесом, Мойзесом и Миланом Гаичем», — сказал Беншабане в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, 20 февраля ЦСКА объявил о трансфере Айссауи. Сумма сделки составила порядка € 250 тыс. Зарплата Сида Ахмеда на новом месте будет ниже, чем у воспитанников ЦСКА, которые тренируются с основной командой армейцев. К тому же Айссауи — первый иностранец, подписавший контракт в рублях без привязки к другим валютам.