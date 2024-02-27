Защитник ЦСКА ЦСКА Келлвен: Федотов для нас как батя, он фактически ведёт нас вперед

Футболист ЦСКА Келлвен высказался о главном тренере армейцев Владимире Федотове. По словам футболиста, ему комфортно работать с российским специалистом.

«Он очень хороший тренер. Мы не говорим с ним на одном языке, но у нас есть переводчики Максим и Влад, они всегда рядом. Тренер для нас как батя, как отец. Он постоянно шутит, в хорошем смысле прикалывается. Даёт очень много подсказок и постоянно держит руку на пульсе. Мы ему очень благодарны за то, что он фактически ведёт нас вперед», — приводит слова Келлвена издание «РБ Спорт».

Келлвену 23 года, за ЦСКА бразилец выступает с сентября 2023-го. В нынешнем сезоне футболист провёл 16 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал четыре результативные передачи. Действующий контракт защитника с ЦСКА рассчитан до конца июня 2028 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Келлвена в € 7 млн. Отметим, что ЦСКА завершил первый круг Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 на восьмом месте в турнирной таблице. Армейцы набрали 28 очков по результатам 18 проведённых встреч.