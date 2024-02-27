Первый тренер Глушакова: хочу, чтобы Денис продлевал свою футбольную жизнь

Погос Галстян, первый тренер экс‑капитана «Спартака» Дениса Глушакова, высказался о переходе своего воспитанника в армянский клуб «Урарту». По мнению специалиста, Глушаков поможет новой команде, но о его форме говорить трудно.

«Если в «Урарту» подписали Глушакова, то знают, что он поможет клубу. Как раз сегодня играет «Урарту», посмотрим, будет ли он принимать участие в матче. Трудно говорить о его форме, потому что даже не знаю, где он играл после «Пари НН». Но Денис для меня не был чужим человеком, поэтому я за него всегда болею. Хочу, чтобы он продлевал свою футбольную жизнь и приносил пользу командам, которые его зовут к себе», — сказал Галстян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.