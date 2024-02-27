Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Сосьедад — Мальорка. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Семак назвал свою цель в жизни

Сергей Семак назвал свою цель в жизни
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о своих жизненных и профессиональных целях. Специалист заявил, что в его жизни всегда одна цель — меняться в лучшую сторону. Также Семак рассказал, как его поздравила команда, и отметил, что не будет праздновать день рождения на зимних сборах.

«В жизни цель всегда одна — меняться в лучшую сторону. Что касается профессиональных задач, то мы должны, обязаны делать всё возможное, чтобы показывать наилучший результат. Команда поздравила обычным образом — сегодня был тоннель для тех, кто отличился в той или иной степени.

Есть ли желание и возможность отпраздновать день рождения на сборах и расслабиться? Нет. Такой вариант мы не предусматривали», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Материалы по теме
«Семак здесь главный!» «Зенит» поздравил главного тренера с днём рождения
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android