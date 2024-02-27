Маттеус: не думаю, что Алонсо перейдёт из «Байера» в новый клуб в следующем сезоне

Экс-полузащитник сборной Германии и «Баварии» Лотар Маттеус высказался о главном тренере леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо.

«Каким он был игроком, таким стал и тренером. Он остаётся верен своему характеру. Истории, которые происходят сейчас и в ближайшие недели и месяцы, не оставляют его равнодушным. Он не испытывает давления и может спокойно смотреть на вещи. Может быть, это его мечта — однажды стать тренером «Баварии», «Ливерпуля» или «Реала». Но, на мой взгляд, он ещё не закончил карьеру в Леверкузене.

Хаби — не тот человек, которого привлекают громкие имена. Для этого у него слишком много успехов как у игрока. Он также не будет следить за деловой стороной сделки. Для него важно то, что он построил и с кем он это сделал. Он знает, откуда он родом и чем обязан другим. Поэтому я не думаю, что он перейдёт в новый клуб в следующем сезоне», — приводит слова Маттеуса Sky Sport Germany.

Напомним, Хаби Алонсо возглавил леверкузенский «Байер» в 2022 году, по ходу сезона. После 23 туров чемпионата Германии нынешнего сезона «Байер» под руководством испанского специалиста возглавляет турнирную таблицу, набрав 61 очко.