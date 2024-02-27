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Хавбек «Зенита» Мостовой — о матче со «Спартаком»: очень надеемся на победу

Хавбек «Зенита» Мостовой — о матче со «Спартаком»: очень надеемся на победу
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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался в преддверии матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком».

«Ждём возобновления чемпионата, тем более что первая игра — со «Спартаком». Очень надеемся на победу — мы идём на втором месте, нужно догонять. Первый матч пройдёт с очень хорошим соперником, в очень хорошей атмосфере и дома», — приводит слова Мостового пресс-служба «Зенита».

Напомним, «Зенит» сыграет со «Спартаком» 2 марта на «Газпром Арене». Матч начнётся в 19:30 по мск. Первую часть Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые завершили на втором месте в турнирной таблице. Команда Сергея Семака набрала 36 очков по итогам 18 проведённых встреч. Лидирует в РПЛ «Краснодар» (38 очков).

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