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Экс-футболист сборной Испании рассказал о впечатлениях от романа Толстого «Война и мир»

Экс-футболист сборной Испании рассказал о впечатлениях от романа Толстого «Война и мир»
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Бывший футболист сборной Испании Хайме Мата, сыгравший за «красную фурию» в 2019 году, рассказал о впечатлениях от романа Льва Толстого «Война и мир».

«Как мне «Война и мир»? Я действительно очень люблю читать и считаю, что литература помогает человеку стать глубже и систематизировать мысли. Это влияет на все стороны моей жизни, и футбол – не исключение. «Войну и мир» я прочитал пару лет назад, и этот роман произвёл на меня огромное впечатление.

Это большой и серьёзный труд. Он отлично описывает события конкретного отрезка XIX века, и так как я очень увлекаюсь историей, жанр исторического романа мне близок. Так что я просто должен был прочитать этот роман. Мне очень понравилось! В Испании вообще очень любят классическую русскую литературу, и произведения Льва Толстого, бесспорно, стоит прочитать», — сказал Мата в выпуске YouTube-канала Okko Спорт.

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