Тебас заявил, что Ла Лига собирается поддержать жалобу «Севильи» на клубное ТВ «Реала»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас выразил свою позицию по жалобе «Севильи», поданной в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) на клубное телевидение мадридского «Реала», которое, по мнению андалусийского клуба, оказывает давление на судей.

«Мы собираемся поддержать это. Хорошо, что мы критикуем, потому что у нас есть свобода слова, но постоянные придирки каждую неделю и превосходство, которое они демонстрируют, не являются весомыми аргументами», — приводит слова Тебаса Madrid Zone.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko

Жалоба «Севильи» была подана, поскольку в преддверии матча 26-го тура испанской Примеры (25 февраля) клубное телевидение «Реала» выложило видео, в котором разбирает предыдущие ошибки главного арбитра их встречи — Исидро Диаса де Меры Эскудероса.