Келлвен: мечтаю сыграть за ЦСКА в ЛЧ, мы могли бы показать себя с лучшей стороны

Футболист ЦСКА Келлвен признался, что он мечтает сыграть в Лиге чемпионов в составе московского клуба.

«Конечно. Это моя мечта. ЦСКА заслуживает находиться в Лиге чемпионов. Уверен, мы смогли бы показать себя там с самой лучшей стороны», — приводит слова Келлвена издание «РБ Спорт».

Келлвену 23 года, за ЦСКА бразилец выступает с сентября 2023-го. В нынешнем сезоне футболист провёл 16 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал четыре результативные передачи. Действующий контракт защитника с ЦСКА рассчитан до конца июня 2028 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Келлвена в € 7 млн. Отметим, что ЦСКА завершил первый круг Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 на восьмом месте в турнирной таблице. Армейцы набрали 28 очков по результатам 18 проведённых встреч.