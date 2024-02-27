Форвард «Милана» Леау — о Пиоли: он говорил вещи, которые, по моему мнению, не должен был

Португальский нападающий «Милана» Рафаэл Леау рассказал о развитии своих взаимоотношений с главным тренером «россонери» Стефано Пиоли.

«Поначалу мы не были в гармонии с Пиоли. Помню одну из его пресс-конференций, которая меня раздражала: он говорил вещи, которые, по моему мнению, не должен был говорить, которые следовало сначала обсудить с командой.

Потребовалось время, чтобы мы поняли, как относиться друг к другу, но в то же время он умел находить лучший способ игры для меня и команды. Секрет заключался в том, чтобы найти чёткий и прямой способ разговаривать друг с другом. Сегодня всё по-другому. У нас хорошие отношения, и причина в том, что я доверяю ему, а он доверяет мне. Я один из тех игроков, кто дольше всех находится в его кабинете, а также тот, кто сыграл больше всего минут в каждом из последних сезонов. Думаю, эти две вещи связаны между собой», — приводит слова Леау Sky Sport Italia.

Леау выступает за «Милан» с 2019 года. В нынешнем сезоне вингер провёл за «россонери» 32 матча во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и восемью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 90 млн.