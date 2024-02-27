Почеттино: Клопп не мог выиграть титул в «Ливерпуле» четыре года, но теперь всё окупается

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал о важности поддержки специалиста, возглавляющего футбольную команду, со стороны руководителей клуба.

«Конечно, мы разочарованы [поражением в матче с «Ливерпулем» в финале Кубка лиги (0:1)]. Но Клопп, тренируя «Ливерпуль» четыре года, не мог выиграть титул, однако руководство всячески его поддерживало. Теперь это привело к тому, что всё окупается.

Я не принимаю решений о том, есть ли у меня ещё время в клубе или нет. У нас отличные отношения с руководством и спортивными директорами. Им решать, доверять мне или нет. Не тренеру», — приводит слова Почеттино официальный сайт лондонского клуба.

Напомним, Почеттино возглавил «Челси» в июле минувшего года.

После 25 туров чемпионата Англии подопечные Почеттино набрали 35 очков и занимают 11-е место.