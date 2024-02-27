«Соскучились по России». Андрей Мостовой — о зимних сборах «Зенита» за рубежом

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой признался, что футболисты сине-бело-голубых соскучились по России во время зарубежных зимних сборов. Напомним, «Зенит» проводил зимние учебно-тренировочные сборы в сезоне-2023/2024 в Катаре и ОАЭ.

«Соскучились. Соскучились по России, очень хочется вернуться, потому что уже больше чем полтора месяца находимся на сборах, не выезжали, хочется побыстрее вернуться», — приводит слова Мостового пресс-служба «Зенита».

Напомним, в ближайшем официальном матче «Зенит» сыграет со «Спартаком». Игра состоится 2 марта на «Газпром Арене». Первую часть Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые завершили на втором месте в турнирной таблице. Команда Сергея Семака набрала 36 очков по итогам 18 проведённых встреч. Лидирует в РПЛ «Краснодар» (38 очков).