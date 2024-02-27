Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Сосьедад — Мальорка. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Мостовой: наверное, «Спартак» неплохо готов. Но, надеюсь, «Зенит» готов лучше

Андрей Мостовой: наверное, «Спартак» неплохо готов. Но, надеюсь, «Зенит» готов лучше
Аудио-версия:
Комментарии

Футболист «Зенита» Андрей Мостовой признался, что команда ещё не разбирала игру своего ближайшего соперника — московского «Спартака». Напомним, сине-бело-голубые встретятся с красно-белыми в рамках 19-го тура РПЛ.

«Что могу сказать об игре «Спартака» на сборах? Сейчас у нас недельный цикл, поэтому пока ещё не разбирали. Но, я думаю, в ближайшие дни разберём, посмотрим матчи, которые они провели на сборах. Мы знаем их результаты, знаем, что они выиграли международный турнир с хорошим результатом. Наверное, они тоже неплохо готовы, но я надеюсь, что мы лучше», — приводит слова Мостового официальный сайт «Зенита».

Напомним, в ближайшем официальном матче «Зенит» сыграет со «Спартаком». Игра состоится 2 марта на «Газпром Арене». Первую часть Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые завершили на втором месте в турнирной таблице. Команда Сергея Семака набрала 36 очков по итогам 18 проведённых встреч. Лидирует в РПЛ «Краснодар» (38 очков).

Материалы по теме
«Соскучились по России». Андрей Мостовой — о зимних сборах «Зенита» за рубежом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android