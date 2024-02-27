Игрок «Челси» Мудрик летом может перейти в «Арсенал» или «Ювентус»

Футболист английского «Челси» Михаил Мудрик в летнее трансферное окно может перейти в «Арсенал» или туринский «Ювентус», сообщает The Athletic.

По информации источника, «канониры» рассматривают вариант аренды, а также полноценного трансфера Мудрика. Кроме того, в борьбу включился «Ювентус», который также может подписать украинца.

Напомним, ранее сообщалось, что тренерский штаб «Челси», а именно главный тренер Маурисио Почеттино считает, что Мудрик не обладает футбольным интеллектом, необходимым для успешной работы в системе клуба. Также тренерский штаб «Челси» ставит под сомнение умение футболиста завершать атаки и комбинировать. Именно поэтому лондонцы готовы расстаться с 23-летним футболистом летом.