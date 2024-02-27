Андрей Мостовой рассказал, удалось ли сыграться с новичками «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался об адаптации новичков в стане сине-бело-голубых. По его словам, новые футболисты уже притёрлись к команде и в бытовых вопросах, и на футбольном поле. Мостовой отметил, что все игроки «Зенита» хорошо готовы к возобновлению сезона.

«Удалось ли сыграться и найти общий язык с новобранцами «Зенита»? Да, в это межсезонье так получилось, что много ребят и ушло и пришло. Думаю, что все уже притёрлись друг к другу — и в быту, и на поле. Думаю, все хорошо готовы — и новички, и старички», — приводит слова Мостового пресс-служба «Зенита».

Напомним, в ближайшем официальном матче «Зенит» сыграет со «Спартаком». Игра состоится 2 марта на «Газпром Арене». Первую часть Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые завершили на втором месте в турнирной таблице. Команда Сергея Семака набрала 36 очков по итогам 18 проведённых встреч. Лидирует в РПЛ «Краснодар» (38 очков).