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«Необъективный аналитик». Тен Хаг — о критике Каррагера относительно игры «Юнайтед»

«Необъективный аналитик». Тен Хаг — о критике Каррагера относительно игры «Юнайтед»
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг отреагировал на критику экс-защитника «Ливерпуля» Джейми Каррагера, которой он подвёрг «красных дьяволов» после проигрыша «Фулхэму» в матче 26-го тура чемпионата Англии со счётом 2:1.

Англия - Премьер-лига . 26-й тур
24 февраля 2024, суббота. 18:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
1 : 2
Фулхэм
Лондон
0:1 Бейсси – 65'     1:1 Магуайр – 89'     1:2 Айуоби – 90+7'    

«Некоторые аналитики объективны в своих комментариях и предлагают крайне полезные советы. Некоторые же из них субъективны — Джейми Каррагер один из таких. Прежде всего он критикует, а не хочет донести свою точку зрения.

Я сам не был доволен игрой команды в обороне, особенно на левом фланге. В предыдущие недели с этим было всё в порядке, вследствие чего мы побеждали. Игроки не роботы, порой у них случаются неудачные дни», — приводит слова тен Хага Sky Sports.

Напомним, обсуждая матч «Манчестер Юнайтед» с «Фулхэмом», Каррагер сказал, что команда не может одновременно высоко прессинговать и защищаться низким блоком.

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