«Необъективный аналитик». Тен Хаг — о критике Каррагера относительно игры «Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг отреагировал на критику экс-защитника «Ливерпуля» Джейми Каррагера, которой он подвёрг «красных дьяволов» после проигрыша «Фулхэму» в матче 26-го тура чемпионата Англии со счётом 2:1.

«Некоторые аналитики объективны в своих комментариях и предлагают крайне полезные советы. Некоторые же из них субъективны — Джейми Каррагер один из таких. Прежде всего он критикует, а не хочет донести свою точку зрения.

Я сам не был доволен игрой команды в обороне, особенно на левом фланге. В предыдущие недели с этим было всё в порядке, вследствие чего мы побеждали. Игроки не роботы, порой у них случаются неудачные дни», — приводит слова тен Хага Sky Sports.

Напомним, обсуждая матч «Манчестер Юнайтед» с «Фулхэмом», Каррагер сказал, что команда не может одновременно высоко прессинговать и защищаться низким блоком.