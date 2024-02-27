«Я чувствовал их страх в дополнительное время». Невилл — о «Челси» в матче с «Ливерпулем»

Футбольный эксперт и экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался об игре «Челси» в дополнительное время финального матча Кубка английской лиги с «Ливерпулем» (0:1). Лондонцы пропустили решающий мяч на 118-й минуте.

«Я чувствовал страх «Челси» после того, как они просели в дополнительное время. Почему лондонцы позволяли молодым парням и Юргену Клоппу обретать уверенность? Болельщики «Ливерпуля» распевали минут пять, потому что ощущали запах крови и страха парней в синих футболках.

В перерыве между экстра-таймами Маурисио Почеттино должен был донести до своих игроков, что у них есть 15 минут, чтобы победить или не проиграть команде, у которой есть только два игрока стартового состава – Луис Диас и Вирджил ван Дейк. «Челси» должен был воспользоваться подобным шансом, но упустил его», — приводит слова Невилла Sky Sports.

Напомним, на 118-й минуте матча прошёл навес на ближнюю штангу на ван Дейка, который выиграл борьбу на втором этаже у Михаила Мудрика и отправил мяч головой в дальний угол, забив победный гол в этой игре. Отметим, что до этого в основное время матча по голу забили Рахим Стерлинг и ван Дейк, но их мячи были отменены из-за офсайдов.