Андрей Мостовой: физически и тактически «Зенит» на 100% готов к РПЛ

Футболист «Зенита» Андрей Мостовой высказался о зимних учебно-тренировочных сборах команд. Он отметил, что на третьем сборе команда уже устала психологически. В то же время Мостовой заявил, что «Зенит» на 100% готов к возобновлению сезона и в физическом плане, и в тактическом. Уже 2 марта сине-бело-голубым предстоит сыграть с московским «Спартаком» в рамках 19-го тура РПЛ.

«Первый сбор был, наверное, физически тяжелее всего, а третий — психологически, потому что ты уже очень долго находишься тут, и всё уже немного приелось: еда, отель, солнце, поле футбольное. Мы чуть-чуть подустали, но уже почти всё. Мы хорошо готовы физически и тактически, команда на 100% готова к чемпионату», — приводит слова Мостового пресс-служба «Зенита».

Первую часть Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые завершили на втором месте в турнирной таблице. Команда Сергея Семака набрала 36 очков по итогам 18 проведённых встреч. Лидирует в РПЛ «Краснодар» (38 очков).