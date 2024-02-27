Один из лидеров «Брайтона» может пропустить остаток сезона из-за травмы

Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби заявил, что японский вингер команды Каору Митома, по всей видимости, пропустит остаток нынешнего сезона.

«Митома? Это существенная проблема для нас. Он будет отсутствовать два или три месяца. Скорее всего, сезон для него завершён», — приводит слова Де Дзерби журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне Митома провёл за «Брайтон» 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и шестью результативными передачами. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн. Ранее сообщалось об интересе к Митоме со стороны «Барселоны».

На данный момент «Брайтон» занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ. Подопечные Де Дзерби набрали 39 очков после 26 туров.