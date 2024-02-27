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Спортдир «Ростова»: арбитры будут просто объявлять то, что выводится на табло. Что нового?

Спортдир «Ростова»: арбитры будут просто объявлять то, что выводится на табло. Что нового?
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Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин высказался о введение объяснений решений арбитров после VAR.

«Это нововведение никак позитивно на нашем футболе не скажется. Я прочитал комментарий Сергея Карасёва, нашего уважаемого судьи, и понял, что арбитры будут просто объявлять то, что выводилось на табло. Что нового произойдёт от этого? Во‑первых, никаких объяснений от судей не будет. Во‑вторых, человек только что пробежал определённую дистанцию, отдышался и впопыхах что‑то объявил. Кроме негатива, у половины стадиона это ничего не вызовет. В этом решении я никаких плюсов не вижу», — приводит слова Рыскина «Матч ТВ».

Напомним, со второй части сезона-2023/2024 на матчах РПЛ и Кубка России арбитры будут публично объявлять свои решения после вмешательства VAR. Слова судей будут транслироваться на весь стадион и в телевизионный эфир.

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