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Трёх человек задержали из-за нападения на охранника экс-тренера «Зенита» Боаша — A Bola

Трёх человек задержали из-за нападения на охранника экс-тренера «Зенита» Боаша — A Bola
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Трёх мужчин задержали из-за подозрения в нападении на охранника бывшего главного тренера санкт-петербургского «Зенита» Андре Виллаша-Боаша в Порту.

«Подозреваемые были задержаны полицией за совершение в ноябре прошлого года десятков противоправных действий, касающихся собственности, а также преступлений против людей. Причём в одном из эпизодов потерпевший подвергся нападению с особой жестокостью», — приводит сообщение полиции A Bola.

Сообщается, что инцидент произошёл ночью 22 ноября 2023 года. На 64‑летнего охранника напала группа людей, после чего ему пришлось обратиться в больницу. Кроме того, нападавшие угнали автомобиль, похитили телефон и кошелёк. В тот же день дом Виллаша‑Боаша подвергся акту вандализма. При этом задержанным от 18 до 22 лет, а 27 февраля состоялся допрос.

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