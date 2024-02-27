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Игроки «Реала» недовольны клубным телевидением, оказывающим давление на судей — Marca

Игроки «Реала» недовольны клубным телевидением, оказывающим давление на судей — Marca
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Футболисты мадридского «Реала», а также главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти недовольны работой клубного телевидения «Королевского клуба», которое периодически выкладывает резонансные видео, посвящённые разбору судейских ошибок. Об этом сообщает Marca.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

По информации источника, негатив, возникающий вокруг «Реала» после публикации нового ролика с разбором работы арбитров, вызывает чувство напряжения среди футболистов «сливочных». Они считают, что из-за подобных роликов на клуб оказывается дополнительное, ненужное давление.

Напомним, ранее «Севилья» подала жалобу на клубное телевидение «Реала» в Королевскую испанскую футбольную федерацию за давление на судью, который работал в качестве главного арбитра на очном матче команд в 26-м туре чемпионата Испании (1:0).

Испания - Примера . 26-й тур
25 февраля 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
1 : 0
Севилья
Севилья
1:0 Модрич – 81'    
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