Игроки «Реала» недовольны клубным телевидением, оказывающим давление на судей — Marca

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Футболисты мадридского «Реала», а также главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти недовольны работой клубного телевидения «Королевского клуба», которое периодически выкладывает резонансные видео, посвящённые разбору судейских ошибок. Об этом сообщает Marca.

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По информации источника, негатив, возникающий вокруг «Реала» после публикации нового ролика с разбором работы арбитров, вызывает чувство напряжения среди футболистов «сливочных». Они считают, что из-за подобных роликов на клуб оказывается дополнительное, ненужное давление.

Напомним, ранее «Севилья» подала жалобу на клубное телевидение «Реала» в Королевскую испанскую футбольную федерацию за давление на судью, который работал в качестве главного арбитра на очном матче команд в 26-м туре чемпионата Испании (1:0).