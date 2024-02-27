Марцел Личка поставил оценку игрокам «Динамо» за зимние сборы

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка поставил оценку футболистам команды за зимние сборы.

«Рад, что сборы закончились, они были очень длинными. Общую оценку поставлю «четыре» или «четыре с плюсом». Игры хорошо получались», — приводит слова Лички «Матч ТВ».

«Динамо» на зимних сборах обыграло «Слован» (2:1), «Аль-Вакру» (9:2), «Ботев» (3:2), «Оренбург» (4:1), «Елимай» (2:1), «Крылья Советов» (5:1) и ЦСКА (2:1). Москвичи также сыграли вничью с «Канвоном» (2:2) и «Крыльями Советов» (1:1) и уступили «Балтике» (0:3).

На данный момент после 18 сыгранных матчей Российской Премьер-Лиги московское «Динамо» располагается на третьем месте с 32 набранными очками. Лидером чемпионата является «Краснодар» с 38 очками.