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Марцел Личка поставил оценку игрокам «Динамо» за зимние сборы

Марцел Личка поставил оценку игрокам «Динамо» за зимние сборы
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка поставил оценку футболистам команды за зимние сборы.

«Рад, что сборы закончились, они были очень длинными. Общую оценку поставлю «четыре» или «четыре с плюсом». Игры хорошо получались», — приводит слова Лички «Матч ТВ».

«Динамо» на зимних сборах обыграло «Слован» (2:1), «Аль-Вакру» (9:2), «Ботев» (3:2), «Оренбург» (4:1), «Елимай» (2:1), «Крылья Советов» (5:1) и ЦСКА (2:1). Москвичи также сыграли вничью с «Канвоном» (2:2) и «Крыльями Советов» (1:1) и уступили «Балтике» (0:3).

На данный момент после 18 сыгранных матчей Российской Премьер-Лиги московское «Динамо» располагается на третьем месте с 32 набранными очками. Лидером чемпионата является «Краснодар» с 38 очками.

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