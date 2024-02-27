Президент Ла Лиги: после перехода Мбаппе в «Реал» мы станем самым звёздным чемпионатом

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал, в чём будет заключаться конкурентное преимущество испанской Примеры перед другими европейскими чемпионатами, если нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе присоединится к мадридскому «Реалу» грядущим летом.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko

«Наличие одного из лучших игроков в мире точно не помешает нам. Хотя у нас уже есть Беллингем, Винисиус, Гризманн из «Атлетико» и Левандовски из «Барселоны». После прихода Мбаппе мы станем лигой с наибольшим количеством звёзд в мире», — приводит слова Тебаса Mundo Deportivo.

Напомним, по последней информации испанских СМИ, Мбаппе уже подписал контракт с «Реалом», рассчитанный до 2029 года. В свою очередь, на домашнем стадионе «сливочных» начали продавать атрибутику с изображением французского нападающего.