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Стали известны дальнейшие карьерные планы Де Брёйне

Стали известны дальнейшие карьерные планы Де Брёйне
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Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне намерен продлить контракт с «горожанами», сообщает The Athletic.

По информации источника, 32-летний футболист планирует завершить карьеру в английской команде. Бельгийца не привлекает вариант с переходом в один из клубов чемпионата Саудовской Аравии. Если Кевин и покинет «Сити», то только ради выступления в МЛС. Отмечается, что «горожане» на данный момент не заинтересованы в продаже своего лидера.

Де Брёйне выступает за «Манчестер Сити» с 2015 года. За это время бельгиец выиграл с «горожанами» 17 трофеев, в том числе Лигу чемпионов УЕФА.

Де Брёйне пропустил первую часть нынешнего сезона из-за травмы. Полузащитник провёл лишь 11 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и восемью результативными передачами. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 60 млн.

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