Дзюба ответил, какой вопрос задал бы Владимиру Путину при встрече

Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба ответил, какой вопрос задал бы президенту Российской Федерации Владимиру Путину при встрече.

«Не знаю, какой вопрос бы ему задал. Однажды уже общались, очень мило тогда поговорили. Если снова окажусь рядом, что-нибудь обязательно спрошу, но специально что-то придумывать не буду», — приводит слова Дзюбы «РИА Новости».

Дзюба выступает за московский «Локомотив» с февраля 2023 года. Контрактное соглашение россиянина с железнодорожниками рассчитано до лета 2024 года. В нынешнем сезоне Дзюба принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив четыре забитых мяча и две результативные передачи. При этом, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 3 млн.