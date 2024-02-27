Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Сосьедад — Мальорка. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент мадридского «Атлетико»: очень здорово, что Мбаппе переходит в «Реал»

Президент мадридского «Атлетико»: очень здорово, что Мбаппе переходит в «Реал»
Аудио-версия:
Комментарии

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо поделился мнением о потенциальной возможности присоединения нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе к историческому сопернику «матрасников» — столичному «Реалу» по окончании нынешнего сезона.

«Я считаю, что в чемпионат Испании приходит футболист, который будет играть особую роль в команде, что очень хорошо для него. При этом неважно, за какую именно команду он будет выступать: «Реал», «Барселона» или «Кордова», поскольку для самой испанской лиги всегда было очень важным, чтобы в ней играли такие футболисты, как Мбаппе», — приводит слова Сересо Mundo Deportivo.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, после 26 туров испанской Ла Лиги «Атлетико» набрал 52 очка и занимает четвёртое место, отставая от лидирующего «Реала» на 13 очков.

Материалы по теме
Президент Ла Лиги: после перехода Мбаппе в «Реал» мы станем самым звёздным чемпионатом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android