Президент мадридского «Атлетико»: очень здорово, что Мбаппе переходит в «Реал»

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо поделился мнением о потенциальной возможности присоединения нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе к историческому сопернику «матрасников» — столичному «Реалу» по окончании нынешнего сезона.

«Я считаю, что в чемпионат Испании приходит футболист, который будет играть особую роль в команде, что очень хорошо для него. При этом неважно, за какую именно команду он будет выступать: «Реал», «Барселона» или «Кордова», поскольку для самой испанской лиги всегда было очень важным, чтобы в ней играли такие футболисты, как Мбаппе», — приводит слова Сересо Mundo Deportivo.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko

Напомним, после 26 туров испанской Ла Лиги «Атлетико» набрал 52 очка и занимает четвёртое место, отставая от лидирующего «Реала» на 13 очков.