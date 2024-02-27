Игроки «Манчестер Юнайтед» попросили выходной после проигрыша «Фулхэму» — The Guardian

Некоторые футболисты «Манчестер Юнайтед» обратились к тренерскому штабу с просьбой предоставить им выходной на следующий день после поражения в матче 26-го тура чемпионата Англии с «Фулхэмом» (1:2). Об этом сообщает The Guardian.

По информации источника, тренерский состав «красных дьяволов» был крайне удивлён этой просьбе футболистов, поскольку на следующий день после матча игроки, как правило, проходят восстановительные процедуры или анализируют предшествующую встречу.

Тренерский штаб отказал игрокам «Манчестер Юнайтед» в их просьбе, отметив плохое качество игры команды в матче с «Фулхэмом». Подчёркивается, что, вероятнее всего, главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг не знал о желании своих подопечных.