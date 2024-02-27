Переговоры Кьезы с «Ювентусом» о продлении контракта зашли в тупик — Calciomercato

Крайний нападающий «Ювентуса» Федерико Кьеза не смог договориться с руководством туринского клуба о пролонгации своего трудового соглашения, которое истекает летом 2025 года. Об этом сообщает Calciomercato.

По информации источника, с момента последних переговоров стороны отдалились от подписания нового контракта, что обусловлено не лучшей игровой формой Кьезы.

26-летний футболист хочет улучшить свои финансовые условия по новому контракту. Также итальянец сомневается в своём будущем в клубе при нынешнем главном тренере «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, с которым у него не сложились доверительные отношения.

Напомним, в нынешнем сезоне Кьеза принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.