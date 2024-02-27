Джепаров: рад, что Файзуллаев стал лучшим молодым игроком Кубка Азии

Один из самых титулованных футболистов Узбекистана Сервер Джепаров высказался о прогрессе соотечественника, атакующего полузащитника ЦСКА Аббосбека Файзуллаева.

«Рад, что Файзуллаев стал лучшим молодым игроком Кубка Азии. Это достойная оценка его труда. Говоря о возможном отъезде Аббосбека в другой клуб, нужно в первую очередь смотреть на возможную страну и возможную команду и анализировать, будет ли это лучше, чем остаться в ЦСКА. Очень важен стиль игры команды, в которой он будет продолжать карьеру, это обязательно надо учитывать и не уходить туда, где не будет комфортно», — приводит слова Джепарова «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, Файзуллаев перешёл в ЦСКА из «Пахтакора» летом прошлого года за € 500 тыс. В нынешнем сезоне полузащитник провёл за армейцев 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и шестью результативными передачами. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 4 млн.