Директор ЖФК «Динамо»: «Спартак» берёт возрастных игроков, наша политика более сказочная

Руководитель проектов спортивного развития ЖФК «Динамо» Александр Удальцов заявил, что у динамовской команды другая трансферная политика в отличие от ЖФК «Спартак».

«Спартак» берёт возрастных, например, Анну Кожникову, которой 36 лет. Но это не работа в длинную, у нас другая философия. Например, к нам пришла футболистка 18 лет, это работа на перспективу, будем рады, если она пойдёт дальше. Это работа на развитие футбола.

Наша политика чуть более сказочная, но она интересная, более правильная. Сезон всё расставит по своим местам. Мы будем поддерживать молодых игроков и верить им», — передаёт слова Удальцова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лукьянченко.

ЖФК «Динамо» закончил прошлый сезон женской Суперлиги, заняв пятое место. Чемпионом стал ЖФК «Зенит» с 41 очком. Напомним, московский «Спартак» объявил о создании женской команды в октябре 2023 года. Ранее женский «Спартак» возглавил 33-летний Вадим Козлов – бывший главный тренер ЖФК «Строгино», с которым он выиграл Первую лигу в 2021 году.