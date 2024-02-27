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Лунин — лучший вратарь Ла Лиги по отражённым ударам

Лунин — лучший вратарь Ла Лиги по отражённым ударам
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Голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин имеет лучший показатель в нынешнем розыгрыше испанской Ла Лиги по проценту отражённых ударов (в рейтинге учитывались вратари, которые провели в турнире не менее пяти матчей) — 81%, сообщает Opta. Также украинец предотвратил 5,9 гола в чемпионате (семь мячей пропущено; 12,9 — показатель ожидаемых пропущенных голов).

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Лунин перешёл в «Реал» из «Зари» в 2018 году за € 8,5 млн. В нынешнем сезоне голкипер провёл за «сливочных» 19 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 14 голов. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 8 млн.

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