«Лутон» — «Манчестер Сити»: стартовые составы команд на матч Кубка Англии

Во вторник, 27 февраля, состоится матч 1/8 финала Кубка Англии, в котором встретятся «Лутон Таун» и «Манчестер Сити». Команды будут играть на стадионе «Кенилуорт Роуд» в Лутоне (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступит Энтони Тейлор. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. Стали известны стартовые составы команд.

Стартовые составы:

«Лутон»: Крул, Берк, Белл, Менги, Кларк, Даути, Чон, Баркли, Огбене, Вудроу, Моррис.

«Манчестер Сити»: Ортега, Уолкер, Стоунс, Аканжи, Аке, Ковачич, Нунес, Де Брёйне, Бернарду Силва, Грилиш, Холанд.

Сегодняшние соперники уже встречались в нынешнем сезоне. В рамках матча первого круга АПЛ «Манчестер Сити» на выезде не без труда одолел «Лутон» благодаря голу вингера Джека Грилиша — 2:1.