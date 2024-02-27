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Талиска: Роналду может играть до 45 лет, критики не до конца признают его талант

Талиска: Роналду может играть до 45 лет, критики не до конца признают его талант
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Нападающий «Аль-Насра» Андерсон Талиска высказался о своём товарище по команде — португальском форварде Криштиану Роналду и критике в его адрес со стороны некоторых болельщиков.

«Уверен, Роналду может играть до 45 лет. Чем старше становится эта звезда, тем она лучше. Не понимаю критиков, которые из-за пределов Саудовской Аравии критикует его, не отдают ему должного за то, что он делает в «Аль-Насре». Ведь саудовская лига на данный момент входит в десятку сильнейших в мире, а люди совсем не хотят принимать этот факт», — приводит слова Талиски Saudi World Football.

В текущем сезоне Роналду провёл за «Аль-Наср» 36 матчей во всех турнирах, в которых отметился 34 голами и 11 результативными передачами. Контракт игрока с саудовским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

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