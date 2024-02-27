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Гендиректор «Шахтёра»: Мудрик — самый талантливый и уникальный игрок мира

Гендиректор «Шахтёра»: Мудрик — самый талантливый и уникальный игрок мира
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Генеральный директор «Шахтёра» Сергей Палкин выказался о вингере «Челси» Михаиле Мудрике, ранее выступавшем за украинский клуб.

«Лично для меня Мудрик – самый талантливый и уникальный футболист мира. Считаю, что для того, чтобы выжать из него максимум, придётся вложиться в его развитие. И речь идёт не о деньгах, а о времени, которое тренерский штаб должен потратить на работу с ним.

Михаил — молодой парень, перешедший из чемпионата Украины в АПЛ. Это совершенно другой мир с совершенно другим футболом. Если тренерский штаб уделит ему время, Мудрик отплатит в пятикратном размере», — приводит слова Палкина Evening Standard.

Напомним, Мудрик перешёл в «Челси» в январе прошлого года за € 70+30 млн. В этом сезоне вингер провёл за «синих» 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2031 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.

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