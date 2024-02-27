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«Я отстранился от семьи из-за ставок». Игрок «Ювентуса» Фаджоли — об игровой зависимости

«Я отстранился от семьи из-за ставок». Игрок «Ювентуса» Фаджоли — об игровой зависимости
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Полузащитник «Ювентуса» Николо Фаджоли, отстранённый от футбола на семь месяцев из-за игры на ставках, рассказал, как его зависимость влияла на его личную жизнь.

«Из-за ставок изменились мои отношения с друзьями и семьёй, ведь я всегда хотел быть один. Мне казалось, что время, проведённое с ними, является потраченным впустую. Также я всегда нервничал. Единственным моим выходом были ставки. Я плохо тренировался и не выкладывался на поле на 100%. Я проводил в телефоне от 10 до 12 часов в день. Если говорить о сегодняшнем дне, то я больше не играю [на ставках] и пользуюсь телефоном три-четыре часа в день», — приводит слова Фаджоли сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Напомним, дисквалификация 23-летнего футболиста действует до 18 мая 2024 года.

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