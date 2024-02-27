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Стало известно, когда травмированный игрок «Юнайтед» Маунт сможет вернуться на поле

Стало известно, когда травмированный игрок «Юнайтед» Маунт сможет вернуться на поле
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Атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Маунт, проходящий процесс реабилитации от травмы, может вернуться на поле через две недели. Об этом сообщает Insider United в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, в последние дни 25-летний футболист усилил интенсивность тренировок, а его процесс восстановления проходит по оптимистичному прогнозу.

Напомним, Маунт получил повреждение в конце ноября минувшего года. СМИ сообщали, что футболист травмировал икроножную мышцу, однако официального подтверждения этой информации не было.

В нынешнем сезоне Маунт принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

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