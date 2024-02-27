Стало известно, когда травмированный игрок «Юнайтед» Маунт сможет вернуться на поле

Атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Маунт, проходящий процесс реабилитации от травмы, может вернуться на поле через две недели. Об этом сообщает Insider United в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, в последние дни 25-летний футболист усилил интенсивность тренировок, а его процесс восстановления проходит по оптимистичному прогнозу.

Напомним, Маунт получил повреждение в конце ноября минувшего года. СМИ сообщали, что футболист травмировал икроножную мышцу, однако официального подтверждения этой информации не было.

В нынешнем сезоне Маунт принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.