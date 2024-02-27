«Манчестер Сити» обыгрывает «Лутон» к перерыву благодаря хет-трику Холанда

В эти минуты проходит матч 1/8 финала Кубка Англии, в котором встречаются «Лутон Таун» и «Манчестер Сити». Команды играют на стадионе «Кенилуорт Роуд» в Лутоне (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступает Энтони Тейлор. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 по московскому времени. После первого тайма «горожане» обыгрывают своего соперника — 3:1.
«Сити» вышел вперёд уже на третьей минуте благодаря голу Эрлинга Холанда. Спустя 16 минут норвежский форвард отметился ещё одним забитым мячом. На 40-й минуте нападающий оформил хет-трик. На 45-й минуте полузащитник «Лутона» Джордан Кларк отыграл один мяч.
Сегодняшние соперники уже встречались в нынешнем сезоне. В рамках матча первого круга АПЛ «Манчестер Сити» на выезде не без труда одолел «Лутон» благодаря голу вингера Джека Грилиша — 2:1.
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