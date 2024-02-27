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«Манчестер Сити» обыгрывает «Лутон» к перерыву благодаря хет-трику Холанда

«Манчестер Сити» обыгрывает «Лутон» к перерыву благодаря хет-трику Холанда
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В эти минуты проходит матч 1/8 финала Кубка Англии, в котором встречаются «Лутон Таун» и «Манчестер Сити». Команды играют на стадионе «Кенилуорт Роуд» в Лутоне (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступает Энтони Тейлор. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 по московскому времени. После первого тайма «горожане» обыгрывают своего соперника — 3:1.

Кубок Англии . 1/8 финала
27 февраля 2024, вторник. 23:00 МСК
Лутон Таун
Лутон
2-й тайм
2 : 6
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 3'     0:2 Холанд – 18'     0:3 Холанд – 40'     1:3 Кларк – 45'     2:3 Кларк – 52'     2:4 Холанд – 55'     2:5 Холанд – 58'     2:6 Ковачич – 72'    

«Сити» вышел вперёд уже на третьей минуте благодаря голу Эрлинга Холанда. Спустя 16 минут норвежский форвард отметился ещё одним забитым мячом. На 40-й минуте нападающий оформил хет-трик. На 45-й минуте полузащитник «Лутона» Джордан Кларк отыграл один мяч.

Сегодняшние соперники уже встречались в нынешнем сезоне. В рамках матча первого круга АПЛ «Манчестер Сити» на выезде не без труда одолел «Лутон» благодаря голу вингера Джека Грилиша — 2:1.

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