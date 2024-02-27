Эрлинг Холанд оформил восьмой хет-трик за «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд отметился тремя забитыми мячами в первом тайме матча 1/8 финала Кубка Англии с «Лутоном». Таким образом, норвежский форвард оформил восьмой хет-трик в составе «горожан». Это первые три мяча, забитые Холандом в одном матче, начиная с сентября прошлого года. Тогда он трижды поразил ворота «Фулхэма» в АПЛ (5:1).

Холанд перешёл в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» летом 2022 года за € 60 млн. В нынешнем сезоне форвард провёл за «горожан» 30 матчей во всех турнирах, в которых отметился 25 голами и шестью результативными передачами. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 180 млн.