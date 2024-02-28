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Легенда «Баварии» Маттеус: «Боруссии» стоит расстаться с Хуммельсом и Ройсом

Легенда «Баварии» Маттеус: «Боруссии» стоит расстаться с Хуммельсом и Ройсом
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Экс-полузащитник сборной Германии и «Баварии» Лотар Маттеус порассуждал о будущем футболистов дортмундской «Боруссии» — защитника Матса Хуммельса и вингера Марко Ройса.

«Всегда тяжело расставаться с ключевыми футболистами. Но почему бы не продать их, если игра не соответствует уровню команды?

Руководству нужно просто один раз рискнуть и сделать шаг вперёд. После этого игра «Боруссии» больше не будет зависеть ни от Хуммельса, ни от Ройса. Да, я по-прежнему считаю Матса одним из лучших центральных защитников. Однако, несмотря на это, всем нужно оценивать текущий уровень игры того или иного футболиста», — приводит слова Маттеуса Sky Sport Germany.

На данный момент «Боруссия» занимает четвёртое место в турнирной таблице Бундеслиги. Дортмундцы набрали 41 очко после 23 туров, отставая от лидирующего «Байера» на 20 очков.

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