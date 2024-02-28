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Вице-президент «Севильи» ответил на вопрос о будущем Рамоса и Наваса в клубе

Вице-президент «Севильи» ответил на вопрос о будущем Рамоса и Наваса в клубе
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Вице-президент «Севильи» Хосе Мария дель Нидо Карраско ответил на вопрос, будет ли андалусийский клуб продлевать контракты с 37-летним центральным защитником Серхио Рамосом и 38-летним правым вингером Хесусом Навасом, чьи трудовые соглашения заканчиваются грядущим летом.

«Мы очень довольны ими. И Рамос, и Навас — это два чемпиона мира, выросшие в нашем спортивном городе. Это не тот вопрос, который мы решаем публично, но мы определимся с этим в конце сезона. Последнее слово будет за игроками. Всё будет зависеть от того, чего они захотят», — приводит слова вице-президента «Севильи» Mundo Deportivo.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, в нынешнем сезоне Рамос принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и одной результативной передачей. В свою очередь, Навас сыграл в 26 матчах во всех соревнованиях, в которых не отметился результативными действиями.

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