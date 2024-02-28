Форвард «Манчестер Сити» Холанд оформил пента-трик в матче с «Лутон Таун»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд отметился пятью забитыми мячами в матче 1/8 финала Кубка Англии с «Лутон Таун» (5:2, идёт второй тайм).

Сегодняшние соперники уже встречались в нынешнем сезоне. В рамках матча первого круга АПЛ «Манчестер Сити» на выезде не без труда одолел «Лутон» благодаря голу вингера Джека Грилиша — 2:1.

Холанд перешёл в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» летом 2022 года за € 60 млн. В нынешнем сезоне форвард провёл за «горожан» 30 матчей во всех турнирах, в которых отметился 25 голами и шестью результативными передачами. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 180 млн.