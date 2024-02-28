Рафаэл Леау: мои отношения с «Миланом» — это договор любви, а не договор денег

Крайний нападающий «Милана» Рафаэл Леау объяснил, почему минувшим летом он принял решение продлить контракт с «россонери» до 2028 года.

«Любой хотел бы играть в «Милане». Моё продление контракта никогда не было денежным вопросом, как это утверждали многие. Также я не сомневался в общем направлении команды. Это заняло некоторое время, но при подписании мне было предельно ясно, что это не договор денег, а договор любви. Я хотел остаться, чтобы завершить период роста, который я начал, и показать, сколько ещё я могу дать клубу как футболист и как человек», — приводит слова Леау журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, в нынешнем сезоне Леау принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и восемью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.