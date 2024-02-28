Холанд повторил рекорд Беста, который забивал пять мячей в Кубке Англии в 1970 году

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд повторил рекорд бывшего игрока «Манчестер Юнайтед» Джорджа Беста, который забивал пять мячей в Кубке Англии в 1970 году, сообщает Opta Sports.
Сегодня в матче 1/8 финала Кубка Англии с «Лутон Таун» (6:2, идёт второй тайм) норвежец оформил пента-трик за 58 минут. Соперники уже встречались в нынешнем сезоне. В рамках матча первого круга АПЛ «Манчестер Сити» на выезде не без труда одолел «Лутон» благодаря голу вингера Джека Грилиша — 2:1.
Холанд перешёл в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» летом 2022 года за € 60 млн. В нынешнем сезоне форвард провёл за «горожан» 30 матчей во всех турнирах, в которых отметился 25 голами и шестью результативными передачами. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 180 млн.
- 28 февраля 2024
-
01:56
-
01:55
-
01:46
-
01:35
-
01:03
-
00:56
-
00:55
-
00:53
-
00:51
-
00:44
-
00:40
-
00:38
-
00:38
-
00:31
-
00:20
-
00:09
-
00:07
-
00:02
- 27 февраля 2024
-
23:55
-
23:50
-
23:42
-
23:41
-
23:34
-
23:27
-
23:27
-
23:17
-
23:10
-
22:57
-
22:55
-
22:53
-
22:40
-
22:40
-
22:38
-
22:27
-
22:26