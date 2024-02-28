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Холанд повторил рекорд Беста, который забивал пять мячей в Кубке Англии в 1970 году

Холанд повторил рекорд Беста, который забивал пять мячей в Кубке Англии в 1970 году
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд повторил рекорд бывшего игрока «Манчестер Юнайтед» Джорджа Беста, который забивал пять мячей в Кубке Англии в 1970 году, сообщает Opta Sports.

Сегодня в матче 1/8 финала Кубка Англии с «Лутон Таун» (6:2, идёт второй тайм) норвежец оформил пента-трик за 58 минут. Соперники уже встречались в нынешнем сезоне. В рамках матча первого круга АПЛ «Манчестер Сити» на выезде не без труда одолел «Лутон» благодаря голу вингера Джека Грилиша — 2:1.

Кубок Англии . 1/8 финала
27 февраля 2024, вторник. 23:00 МСК
Лутон Таун
Лутон
Окончен
2 : 6
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 3'     0:2 Холанд – 18'     0:3 Холанд – 40'     1:3 Кларк – 45'     2:3 Кларк – 52'     2:4 Холанд – 55'     2:5 Холанд – 58'     2:6 Ковачич – 72'    

Холанд перешёл в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» летом 2022 года за € 60 млн. В нынешнем сезоне форвард провёл за «горожан» 30 матчей во всех турнирах, в которых отметился 25 голами и шестью результативными передачами. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 180 млн.

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