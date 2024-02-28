«Путь в РПЛ для него закрыт». Бубнов — о переходе Глушакова в армянский «Урарту»

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал переход Дениса Глушакова в армянский «Урарту».

«Судя по всему, Глушаков ещё не наигрался в футбол, причём он считает, что ещё может выступать на высоком уровне. Он пробовал вернуться в Российскую Премьер-Лигу, но теперь всем очевидно, что Денис уже не соответствует требованиям нашего чемпионата. Путь в РПЛ для него закрыт. Попытки закрепиться в «Пари НН» или подписать контракт с «Ростовом» не увенчались успехом, сейчас — всё, можно ставить крест.

Вариант с «Урарту» выглядит, мягко говоря, сомнительным. Клуб прилично отстаёт от тройки лидеров. Наверняка Глушакова подписывали под главного тренера армянского коллектива Дмитрия Гунько, которому нравятся футболисты со спартаковским прошлым. Сейчас там выступают Александр Пуцко и Владислав Пантелеев, которые имеют опыт игры в московском клубе.

У Дениса была блестящая по российским меркам карьера. Он поиграл в двух великих клубах, где оставил заметный след. Если в «Урарту» у Глушакова ничего не получится, то ему прямая дорога в тренеры. Если же он покажет себя с лучшей стороны, за него можно будет только порадоваться. Может, даже легендой клуба станет. Единственное, вызывает опасение его возраст. Хотя Глушаков обычно не жалуется на здоровье, но восстанавливаться в случае тяжёлого повреждения будет крайне тяжело в 37 лет», — приводит слова Бубнова Sportbox.