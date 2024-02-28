Тен Хаг ответил на вопрос о своём будущем в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос о своём будущем в английском клубе.

«Меня не волнуют слухи. Я здесь, у меня контракт на три сезона, я сосредоточен только на процессе. Меня не отвлекают все эти разговоры. Думаю, это интересно только журналистам, болельщикам. Я не сосредоточен на себе – я думаю о команде. Моя задача – находить решения, чтобы игроки выступали наилучшим образом», – приводит слова тен Хага UtdDistrict в соцсетях.

Тен Хаг стал главным тренером «Манчестер Юнайтед» летом 2022 года, перейдя из нидерландского «Аякса». В общей сложности 53-летний специалист провёл во всех турнирах 98 матчей, из которых его команда выиграла 60, в 11 сыграла вничью и 27 проиграла.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в таблице АПЛ. В активе «красных дьяволов» 44 очка в 26 матчах.

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